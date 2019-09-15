В Самаре прошёл фестиваль уличной еды «Ярмарка вкусов»

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С 12 часов гостей мероприятия встречали фуд-зоны местных производителей продуктов питания, кафе и ресторанов, где можно было продегустировать и купить выпечку и кондитерские изделия,шашлык, арахисовую пасту, пиво, икру осетра и многое другое от самарских компаний. В течение всего дня для горожан работали развлекательные и спортивные площадки, все желающие могли принять участие в интересных мастер-классах, а также научиться искусству работы дегустаторов, поучаствовать в кулинарной семейной эстафете.Ещё одним приятным сюрпризом для гостей гастрономического фестиваля стали бесплатные арбузы, которые раздавали всем, кто на празднике приобрёл продукцию компаний-участниц.На фестивале побывал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Он познакомился с фестивальной площадкой, пообщался с представителями компаний, а в фуд-зоне компании “Milimon-family”, под чутким руководством шеф-поваров, приготовил бургер и вручил его гостье праздника.После этого глава регионального минпрома поднялся на сцену, чтобы поздравить горожан с очередным интересным событием, проходящим в столице губернии. Министр отметил, что мероприятия такого формата становятся в регионе традицией. Также Михаил Жданов вручил двум самарским компаниям сертификаты, подтверждающие право использования бренда «Самарский продукт», отметив, что сегодня число таких компаний в регионе больше 60. На празднике сертификаты получили ООО «Партнёр» и КФХ Росткова Л. А. Стоит отметить, что среди участников были компании, продукция которых уже являются обладателем региональной символики.Завершился фестиваль ярким выступлением группы «Борис Гримм и братья Гримм», передает пресс-служба облправительства.