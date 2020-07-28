В Самаре прошло открытие шестого фестиваля «Том Сойер Фест»

104

"Том Сойер Фест", придумали и впервые провели Самаре в 2015 году. Сейчас он проходит в 53 городах и селах России. Всего за пять лет работы волонтеров восстановлено более 80 домов по всей стране, 16 из которых - в Самаре.Цель фестиваля - сохранить ветшающие здания, за счет объединения усилий власти и активистов, а также привлечь внимание людей к развитию исторической среды города. Проект поддерживают городские, региональные и федеральные власти. В том числе, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и мэр города Самара Елена Лапушкина.«Вы вокруг себя объединяете единомышленников и таким образом рождается сообщество, активное, объединенное замечательной идеей и это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома», - отметила Елена Лапушкина, открывая новый фестивальный год.В этом году участники фестиваля помогут привести в порядок дом в исторической части города, который выкупил и восстанавливает на собственные средства один из горожан - Александр Горин, это дом по улице Братьев Коростелевых 127. Сейчас новый хозяин вместе с семьей занимается ремонтом, знакомые посоветовали обратиться к инициативной группе "Том Сойер Феста". Теперь дом Александра - один из объектов, которые в этом году помогут отреставрировать волонтеры, передает пресс-служба горадминистрации.