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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре прошла конференция «Политические трансформации в современной России: конституционно-правовые параметры и социально-экономические факторы»

27 сентября 2019 15:06
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В ходе конференции обсуждались вопросы антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, проблем статуса человека и гражданина в условиях трансформации правового пространства.
27 сентября в здании Правительства Самарской области в рамках Международного конституционного форума прошла XV Международная научно-практическая конференция «Политические трансформации в современной России: конституционно-правовые параметры и социально-экономические факторы».

В конференции приняли участие ведущие учёные-конституционалисты, руководители федеральных и региональных органов власти, юристы, политологи, правоведы, студенты профильных университетов, а также представители крупнейших отечественных образовательных центров, в числе которых: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Были озвучены доклады представителей юридических школ России, Белоруссии и Казахстана.

В ходе конференции состялась дискуссия о социальных, экономических и политических факторах, влияющих на деятельность институтов государственной власти, о проблемах и перспективах развития отечественного конституционализма в условиях внешнего давления, трансформации правового поля в эпоху глобальных перемен и изменений в общественном сознании, а также о совершенствовании практики функционирования электоральной системы.

С приветственным адресом от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам конференции обратился первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Виктор Кузнецов.

«Отрадно, что именно Самарская область является традиционной площадкой для встречи ведущих учёных-конституционалистов и практиков, где открыто обсуждаются самые острые вопросы развития права, тенденции в области политики и экономики нашей страны и всего мира. Актуальна и заявленная в этом году тема для дискуссии, связанная с трансформациями политического и правового пространства в современной России. В последние годы Самарская область серьезно продвинулся в вопросе развития судебной власти. C 1 октября в Самаре начнёт работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции – крупнейший в системе вновь создаваемых судов нашей страны. Убеждён, что проведение правовых форумов, имеющих международный статус, будет и впредь способствовать становлению нашего региона как правового центра Поволжья, укреплению славных традиций судейства», – отметил глава региона.

Конференция по традиции проводится в Самарском области уже в 15-й раз, поскольку наш регион является одним из лидеров в развитии гражданского общества. В разработке и принятии законов активно участвует общественные организации и объединения.

Виктор Кузнецов подчеркнул, что изучение процессов трансформации политической системы в соответствии с меняющимися социальными экономическими условиями актуально всегда: «Проведение международной научной конференции в Самарской области это еще и показатель уважения юридическому сообществу, признания в стране, в мире ценности той правовой школы, которая здесь работает. Состав участников конференции становится все более молодым, это означает, что молодежь обращается к этой сфере, видит свои перспективы в этой работе, и это очень отрадно».

Важность задачи воспитания молодого поколения отметил и заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, профессор Виктор Полянский: «Здесь сегодня присутствуют студенты вузов и средних специальных учебных заведений. И мы рассчитываем, что они, общаясь с известными специалистами в области права, политологии, обретут новые знания. И в будущем сами будут успешно продвигать идею правового государства, защищать права человека и гражданина».

В ходе конференции обсуждались вопросы антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, проблем статуса человека и гражданина в условиях трансформации правового пространства, а также правотворческие и правореализационные конституционные риски в условиях политических преобразований, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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