В Самаре прошла конференция «Политические трансформации в современной России: конституционно-правовые параметры и социально-экономические факторы»

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в здании Правительства Самарской области в рамках Международного конституционного форума прошла XV Международная научно-практическая конференция «Политические трансформации в современной России: конституционно-правовые параметры и социально-экономические факторы».В конференции приняли участие ведущие учёные-конституционалисты, руководители федеральных и региональных органов власти, юристы, политологи, правоведы, студенты профильных университетов, а также представители крупнейших отечественных образовательных центров, в числе которых: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Были озвучены доклады представителей юридических школ России, Белоруссии и Казахстана.В ходе конференции состялась дискуссия о социальных, экономических и политических факторах, влияющих на деятельность институтов государственной власти, о проблемах и перспективах развития отечественного конституционализма в условиях внешнего давления, трансформации правового поля в эпоху глобальных перемен и изменений в общественном сознании, а также о совершенствовании практики функционирования электоральной системы.С приветственным адресом от имени губернатора Самарской областик участникам конференции обратился первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области«Отрадно, что именно Самарская область является традиционной площадкой для встречи ведущих учёных-конституционалистов и практиков, где открыто обсуждаются самые острые вопросы развития права, тенденции в области политики и экономики нашей страны и всего мира. Актуальна и заявленная в этом году тема для дискуссии, связанная с трансформациями политического и правового пространства в современной России. В последние годы Самарская область серьезно продвинулся в вопросе развития судебной власти. C 1 октября в Самаре начнёт работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции – крупнейший в системе вновь создаваемых судов нашей страны. Убеждён, что проведение правовых форумов, имеющих международный статус, будет и впредь способствовать становлению нашего региона как правового центра Поволжья, укреплению славных традиций судейства», – отметил глава региона.Конференция по традиции проводится в Самарском области уже в 15-й раз, поскольку наш регион является одним из лидеров в развитии гражданского общества. В разработке и принятии законов активно участвует общественные организации и объединения.Виктор Кузнецов подчеркнул, что изучение процессов трансформации политической системы в соответствии с меняющимися социальными экономическими условиями актуально всегда: «Проведение международной научной конференции в Самарской области это еще и показатель уважения юридическому сообществу, признания в стране, в мире ценности той правовой школы, которая здесь работает. Состав участников конференции становится все более молодым, это означает, что молодежь обращается к этой сфере, видит свои перспективы в этой работе, и это очень отрадно».Важность задачи воспитания молодого поколения отметил и заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, профессор: «Здесь сегодня присутствуют студенты вузов и средних специальных учебных заведений. И мы рассчитываем, что они, общаясь с известными специалистами в области права, политологии, обретут новые знания. И в будущем сами будут успешно продвигать идею правового государства, защищать права человека и гражданина».В ходе конференции обсуждались вопросы антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, проблем статуса человека и гражданина в условиях трансформации правового пространства, а также правотворческие и правореализационные конституционные риски в условиях политических преобразований, передает пресс-служба облправительства.