В Самаре прошла акция «Письмо водителю пассажирского автобуса»

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Одними из первых участниками данной акции стали учащиеся 4 класса самарской школы №148. Организаторы рассказали детям о необходимой культуре поведения в общественном транспорте и предложили написать письма водителю. «Письмо водителю» - это творческая работа, с детскими рисунками и рекомендациями. В письме школьники, основываясь на своем опыте поездок в общественном транспорте, смогли озвучить рекомендации водителям автобусов, касающиеся качества перевозок пассажиров.Кроме того, «Письмо водителю» станет входным билетом в музей автомобильного пассажирского транспорта, функционирующий при предприятии «Самара Авто Газ».Как отмечают организаторы акции, многие дети даже младшего школьного возраста уже самостоятельно передвигаются в общественном транспорте, однако порой не знают, как себя вести в той или иной ситуации. В рамках мероприятия в игровой интерактивной форме детям рассказали о правилах безопасности в общественном транспорте и культуре поведения. Также школьники получить навыки оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортной карты и узнали о способах ее пополнения.В заключение интерактивного «классного часа» специалист-психолог центра психологического развития «Дар» провела с ребятами занимательный тренинг «PRO транспорт». Школьники познакомились с видами транспортных профессий, стали участниками дискуссии «Современный пассажир, какой он?» и совместными усилиями создали модель вежливого и культурного гражданина – пассажира и пешехода.В дальнейшем планируется проводить акцию и в других общеобразовательных учреждениях города, пожелавших присоединиться к участию, передает пресс-служба горадминистрации.