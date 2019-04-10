В Самаре прошел второй средник в рамках ежегодного апрельского месячника
10 апреля 2019 16:45
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Как и в предыдущий средник, акцент был сделан на ручной уборке городских территорий. В работах по наведению чистоты приняли участие 17500 человек. Кроме того, было задействовано 300 единиц техники.
Напомним, в прошлую среду по данным МП «ГАТИ по благоустройству» в уборке приняли участие более 12 тысяч человек, из них порядка 1500 – муниципальных служащих. Погодные условия на тот момент позволяли проводить только определенные виды работ. В первую очередь это ворошение снега для ускорения его таяния. Кроме того, выполнялись подбор скопившегося за зимний сезон мусора, очистка опор линий освещения и контактных опор для организации движения наземного электрического транспорта, а также фасадов зданий от граффити и незаконной рекламы - это направление деятельности остается актуальным до конца апреля.
Вместе с тем, на этой неделе на ряде участков - в основном в центре города, где почва уже достаточно просохла - приступили к приведению в порядок газонов. Кроме того, профильной службой особое внимание уделяется сбору зимних накоплений и расчистке прилотковой части автодорог.
В дальнейшем, предположительно, уже в грядущий субботник или на следующей неделе, к указанным видам работ добавится и побелка стволов деревьев.
«Руководством мэрии поставлена задача – обеспечить расчистку в максимально короткий срок. Весь мусор и смет с улично-дорожной сети, упаковывают в мешки и временно оставляют вдоль дорог, а работники муниципального предприятия «Благоустройство» вывозят собранные накопления на полигоны, как правило, в течение ближайшей ночной смены. За транспортировку мусора, собранного с незакрепленных территорий, отвечают районные администрации. А мусор, собираемый жильцами на придомовых территориях, должны вывозить на утилизацию управляющие организации. Срок – в течение суток. Выбрасывать мешки, наполненные уличным мусором, в контейнеры не следует. Вывоз этой категории мусора не относится к зоне ответственности регионального оператора», – пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.
В еще больших масштабах уборочный процесс на всех городских территориях будет организован 13 апреля – в ходе субботника, который в Самаре получил название «Гагаринский», поскольку дата его проведения близка к дню празднования Всемирного дня космонавтики.
Администрации внутригородских районов готовы предоставить необходимый инвентарь - инструменты, перчатки, мешки заготовлены. Места хранения определены еще в ходе подготовки к проведению городского месячника по благоустройству. Информацию о пунктах выдачи инвентаря можно найти на официальном сайте Администрации г. о. Самара в специальном разделе – по ссылке.
К участию в средниках и субботниках приглашаются все желающие!
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