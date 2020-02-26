В Самаре прошел профилактический рейд ГИБДД «Пешеходный переход»

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Как отмечают сотрудники ГИБДД, наезды на пешеходов по – прежнему являются одним из основных видов ДТП, а пешеходы – самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Зачастую причинами наездов становятся не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов убедиться в безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку, предвидеть расстояние до автомобиля и тормозной путь.В зимнее время согласно статистике возрастает количество ДТП с участием пешеходов. Сокращение продолжительности светлого времени суток напрямую влияет на рост дорожно-транспортных происшествий.За прошедшие сутки на территории г.о. Самара зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 4 ДТП - с участием пешеходов.В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, и организуются профилактические рейды.Для проведения сегодняшнего мероприятия были задействованы экипажи ДПС и максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в зону контроля которых попали не только пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущество пешеходам в зоне действия пешеходных переходов. Посты патрулирования были выбраны, исходя из анализа аварийности, и основной уклон был сделан на ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.Во время рейда сотрудники ГИБДД проводили разъяснительную работу с пешеходами, а также раздавали световозвращающие элементы и памятки.За время рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 90 нарушителей правил дорожного движения, из них 52 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, 27 пешеходов нарушили правила дорожного движения, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации