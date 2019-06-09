В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»

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8 июня в самарском парке Гагарина прошло некоммерческое благотворительное мероприятие - концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». Его проведение поддержали Общественная палата Самарской области, Администрация г. о. Самара.Фестиваль направлен на популяризацию ответственного и гуманного обращения с животными, идей стерилизации домашних животных, а также поддержку приютов для бездомных собак и кошек.На фестивале выступили самарские и тольяттинские рок-группы, в том числе "VinnyGreat", "Третье измерение", "Слон", и "Смена сюжета". Кроме того, про особенности содержания животных рассказали ветеринары, гостей ждала викторина, а все желающие могли пожертвовать корм или необходимые предметы приюту для животных.Фото: Дильдина Светлана.