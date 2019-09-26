В Самаре прошел финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2019»

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Конкурс проходит на территории Самарской области в пятый раз, и представители региона трижды привозили призовые места с федерального этапа.«Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив – одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития. С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать. Значит те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства – фундамента российской экономики», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.Конкурс «Молодой предприниматель России» — это серия мероприятий, направленных на воспитание, развитие предпринимательских навыков и популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи. Основной задачей конкурса является не только определение лучших из лучших в своих номинациях, но и развитие предпринимательских качеств. Это не только умение отстаивать свою идею, презентовать и реализовывать проект, но и добиваться коммерческих и иных творческих успехов.По итогам оценок жюри, определены победители номинаций регионального этапа конкурса. В номинации «Сфера услуг» — Юлия Синева (Ногтевая студия «Большое Красное Яблоко»), в номинации «Торговля» — Виктор Ивлев (Ярмарка фермерских продуктов «Вива Ярмарка»), в номинации «Производство» — Бухмади Омар (Производство косметики Evi morocco), в номинации «Интернет предпринимательство» — Сирануш Микаелян (Интернет-магазин детской обуви и аксессуаров Mikaso Kids), в номинации «Социальное предпринимательство» — Андрей Белоносов (Детский научный центр «Менделеев).«Мой проект – Вива Ярмарка – сеть торговых павильонов, объединенных под единой эгидой ярмарки, где каждый житель нашего города может купить для себя и своей семьи продукты первой необходимости высокого качества напрямую из рук самарских фермеров. Цель нашего проекта – изменить стереотипное мышление об уличной торговле, показать, что есть самарские фермеры, готовые предлагать достойные продукты. Мы реализуем проект уже год. Для нас важно было выйти из зоны комфорта, получить стороннее мнение экспертов», — рассказал Виктор Ивлев.Для Сирануш Микаелян участие в конкурсе – это возможность оценить, насколько бизнес-идея находится в формате современного бизнеса, получить обратную связь от экспертов и возможность попасть на федеральный этап: «Мой проект – это интернет-магазин детской анатомической обуви. В 2015 году я уже участвовала в конкурсе с другим проектом. Приняла решение представить конкурсному жюри свой новый онлайн-проект».Победителям регионального этапа конкурса предстоит защитить свои бизнес-идеи на всероссийском этапе, который состоится уже в ноябре в г. Казань, передает пресс-служба облправительства.