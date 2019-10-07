В Самаре прошел фестиваль «Ярмарка вкусов - Чайхана 2019»
7 октября 2019 14:27
102
Фестиваль еды открылся в субботу, 5 октября, на площади имени Куйбышева. В нем приняли участие повара и производители продуктов из 21 страны. На фестивале был представлен большой ассортимент продуктов и товаров Халяль. Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое.
Открыл фестиваль министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Он поприветствовал участников и гостей праздника от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, отметив, что за два предыдущих дня фестиваль посетили уже 20 тысяч человек.
«Чайхана — 2019 по версии портала ТурСтат вошла в тройку самых интересных событий для посещения в стране. Это означает, что нам всем удалось сделать этот праздник по-настоящему уникальным»,- отметил глава министерства промышленности и торговли.
По словам Михаила Жданова, организаторам удалось объединить два формата в одном мероприятии — гастрономический фестиваль и ярмарку.
На открытии фестиваля присутствовал и председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин. «Традиционное приветствие мусульман звучит как «Мир вам и милость Всевышнего». Мир нужен каждому из нас. Здесь собрались представители разных народов, разных конфессий и статусов. Но всех нас объединяет то, что мы являемся людьми», — сказал он.
Глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поблагодарил организатора мероприятия — Правительство Самарской области — за высокий уровень подготовки и богатую программу.
Фестиваль порадовал горожан и гостей Самары интересной концертной программой, в которой выступили представители различных национальных общественных объединений и творческих коллективов губернии.
Работали интерактивные площадки, посетители которых смогли принять участие в турнире по нардам и мастер-классах и конкурсах по изготовлению национальной игрушки и росписи посуды.
Настоящие гурманы оценили кулинарное шоу «Битва пловов» — открытое соревнование, в котором приняли участие повара национальной кухни Самарской области из шести организаций общественного питания Самары. Блюда оценивали не только жюри конкурса, но и гости мероприятия.
Основное внимание участники праздника уделили приготовлению гигантской шаурмы «Дружба народов» длиной 24 метра. Для ее приготовления понадобилось 88 кг мяса и овощей, а в процессе готовки приняли участие 40 поваров. Сразу после приготовления организаторы предложили всем желающим продегустировать блюдо. Как отметили ведущие, создание угощения такого размера – рекорд Поволжья.
Завершило фестиваль Шоу этнических барабанов, в котором, помимо музыкантов, также приняли участие гости ярмарки, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 октября 2019 16:40
Он будет подразумевать такие средства передвижения, как гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, скейты, обычные самокаты и др. Социум
9
7 октября 2019 15:07
Вклад Евгения Викторовича в укрепление законодательной базы России, упрочение верховенства закона и развитие экономики страны вызывает глубокое уважение и... Социум
98
7 октября 2019 14:27
Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое. Социум
101
Здравоохранение
7 октября 2019 12:45
Запрет вейпов в России пока не планируется. Здравоохранение
104
6 октября 2019 13:51
9 октября более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального... Здравоохранение
341
6 октября 2019 10:51
В общественном транспорте, по совету экспертов, лучше использовать маску. Здравоохранение
396
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14501
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14440
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14460
Туризм
5 октября 2019 10:46
Об этом заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. Туризм
456
4 октября 2019 16:56
Участие в форуме бесплатное. Туризм
431
4 октября 2019 15:37
На пленарном заседании «Перспективы развития медицинского туризма в России» обсуждали развитие в регионе медицинского кластера. Туризм
415
Образование
7 октября 2019 13:57
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
112
7 октября 2019 11:48
Принять участие в ней может любой желающий. Образование
129
5 октября 2019 11:37
На фестивале было представлено 12 интерактивных площадок. Образование
580
Культура
7 октября 2019 13:48
Труппа взяла несколько наград. Культура
92
5 октября 2019 22:40
6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны Культура
561
5 октября 2019 12:29
Композитор в годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в нашем городе. Культура
381
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15191
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
100
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
183
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
173
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
400
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
338
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
528
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
538
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
723
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
546
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
799
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1320
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
935
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1184
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1368
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
818
Мероприятия