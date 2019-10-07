В Самаре прошел фестиваль «Ярмарка вкусов - Чайхана 2019»

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Фестиваль еды открылся в субботу, 5 октября, на площади имени Куйбышева. В нем приняли участие повара и производители продуктов из 21 страны. На фестивале был представлен большой ассортимент продуктов и товаров Халяль. Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое.Открыл фестиваль министр промышленности и торговли Самарской области. Он поприветствовал участников и гостей праздника от имени губернатора Самарской области, отметив, что за два предыдущих дня фестиваль посетили уже 20 тысяч человек.«Чайхана — 2019 по версии портала ТурСтат вошла в тройку самых интересных событий для посещения в стране. Это означает, что нам всем удалось сделать этот праздник по-настоящему уникальным»,- отметил глава министерства промышленности и торговли.По словам Михаила Жданова, организаторам удалось объединить два формата в одном мероприятии — гастрономический фестиваль и ярмарку.На открытии фестиваля присутствовал и председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области. «Традиционное приветствие мусульман звучит как «Мир вам и милость Всевышнего». Мир нужен каждому из нас. Здесь собрались представители разных народов, разных конфессий и статусов. Но всех нас объединяет то, что мы являемся людьми», — сказал он.Глава Международной ассоциации исламского бизнесапоблагодарил организатора мероприятия — Правительство Самарской области — за высокий уровень подготовки и богатую программу.Фестиваль порадовал горожан и гостей Самары интересной концертной программой, в которой выступили представители различных национальных общественных объединений и творческих коллективов губернии.Работали интерактивные площадки, посетители которых смогли принять участие в турнире по нардам и мастер-классах и конкурсах по изготовлению национальной игрушки и росписи посуды.Настоящие гурманы оценили кулинарное шоу «Битва пловов» — открытое соревнование, в котором приняли участие повара национальной кухни Самарской области из шести организаций общественного питания Самары. Блюда оценивали не только жюри конкурса, но и гости мероприятия.Основное внимание участники праздника уделили приготовлению гигантской шаурмы «Дружба народов» длиной 24 метра. Для ее приготовления понадобилось 88 кг мяса и овощей, а в процессе готовки приняли участие 40 поваров. Сразу после приготовления организаторы предложили всем желающим продегустировать блюдо. Как отметили ведущие, создание угощения такого размера – рекорд Поволжья.Завершило фестиваль Шоу этнических барабанов, в котором, помимо музыкантов, также приняли участие гости ярмарки, передает пресс-служба облправительства.