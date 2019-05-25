В Самаре прошел XXVI Фестиваль прессы

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В субботу, 25 мая, самарский Фестиваль прессы отметил свое 26-летие. В этом году он посвящен Году театра в России. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Самарской области, глава Самары, депутат Государственной Думыи председатель самарской городской ДумыВ фестивале приняли участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и сетевые издания. Участниками фестиваля также стали ведомственные, школьные и студенческие издания, пресс-центры «Аско-Мед», «ЗАГС».«Огромное количество талантливых журналистов на протяжении десятилетий прославляли нашу прекрасную трудолюбивую землю – Самарскую область, - отметил Дмитрий Азаров. – Мы понимаем, насколько сегодня органам власти и муниципального, и регионального уровня важно получать обратную связь и иметь возможность посмотреться в зеркало прессы».Губернатор подчеркнул, что поддержка всех средств массовой информации в регионе продолжится. Сегодня на вооружении есть инструменты и меры поддержки, на которые может претендовать абсолютно любое издание.Глава города Елена Лапушкина отметила, что ежегодно и в таком широком формате фестиваль прессы проводится только в Самаре. И каждый год представителям СМИ удается приятно удивить своих преданных читателей, слушателей, зрителей.«На самом деле вы несете очень серьезную ответственность. Освещая самые важные события в жизни Самары, вы объединяете людей, даете возможность каждому быть причастным к судьбе города. Благодарю вас за честность и объективность», - сказала Елена Лапушкина на торжественной церемонии открытия мероприятия.Всего в Струковском парке работали 28 площадок, каждая из которых привлекала гостей особенное программой, отражающей главную тему фестиваля – Год театра. Так, участниками праздничной программы телеканала «Самара-ГИС» были самарский художественный театр для всей семьи «Витражи» и молодежный драматический театр «Мастерская».Телерадиокомпания «Терра» порадовала самарцев выставкой театральных костюмов театра САМАРТ, а на объединенной площадке телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна» выступали артисты Самарского театра оперы и балета и детского музыкального театра «Задумка». Изготовить собственную балетную пачку, карнавальную маску, примерить на себя настоящий театральный грим и записаться на экскурсию в закулисье театра оперы и балета можно было на площадке «Самарской газеты».Кроме того, посетители Струковского парка могли увидеть выступления музыкальных и танцевальных коллективов, посетить выставки фотографий и ретро-автомобилей, поучаствовать в конкурсах и тематических викторинах, розыгрышах призов, массовом художественном пленэре для профессионалов и любителей, стать участником благотворительных акций и попробовать полевую кухню. На аллеях парка гостей развлекали театральные мимы, проходили мастер-классы по аква-гриму, работали театральные фотозоны и творческие мастерские по изготовлению театрального реквизита.«Наш фестиваль – это признание журналистов в любви к дорогим читателям, телезрителям, радиослушателям. Спасибо и за вашу любовь, и за вашу критику – журналисты всегда прислушиваются к вам», - обратилась к участникам и гостям фестиваля, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, передает пресс-служба горадминистрации.