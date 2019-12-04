В Самаре прошел Международный день инвалида

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Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, проводится ежегодно в течение 27 лет. В 1992 году 3 декабря был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днём инвалидов.Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризация их достижений во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкого круга лиц к проблемам инвалидов – основные цели мероприятия.Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова: «В Самарской области проживает более 226 тысяч граждан с инвалидностью. И многие из них демонстрируют высокие достижения в спорте, культуре, образовательной и грантовой деятельности. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают обществу, что никакие ограничения не могут помешать человеку добиваться сложнейших целей и высоких побед. Искренне восхищаюсь людьми, ежедневно побеждающими свой недуг, их оптимизмом, безграничной жажде жизни, умением ценить малое и создавать ценное. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, радости, гармонии с миром и безграничных возможностей.В ходе мероприятия 21 человек, из которых люди ограниченными возможностями здоровья и родители, воспитывающим двух и более детей-инвалидов, получили именные премии Губернатора Самарской области за проявленную особую волю, трудолюбие и любовь к жизни, за достигнутые успехи.Также прошло награждение призеров V Национального Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». В этом году Самарская область завоевала 12 медалей.Кульминацией мероприятия стал гала-концерт творческого фестиваля «Вместе со звездами», в котором выступили люди с ограниченными возможностями здоровьяКаждый участник мероприятия в завершение концерта получил подарок от губернатора Самарской области.«Сегодня я впервые награждался такой высокой премией в номинации «физическая культура и спорт». Для меня на данный момент эта высшаянаграда и очень почетная. С детства всегда занимался спортом, в силу своих возможностей. В настоящий момент являюсь капитаном спортивно — туристической команды районного общества инвалидов «Сильные духом». Представлял Россию на Международном турнире в Германии по настольным спортивным играм и завоевал 1 призовое место. В 2018 году получил звание судьи 1 категории по настольным спортивным играм», —отметил лауреат именной премии Губернатора Самарской области людям с ограниченными возможностями здоровья, инвалид с детства Сергей Смолин, передает пресс-служба облправительства.