В Самаре пройдёт благотворительный аукцион «Тёплые вещи»

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Организаторами выступают Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр», выставочный комплекс «Экспо-Волга» при поддержке губернатора Самарской области.Благотворительный аукцион «Тёплые вещи» посвящен сбору денежных средств на развитие инклюзивных практик в Самарском регионе. На аукционе будут представлены предметы искусства, сделанные руками талантливой молодежи с инвалидностью – участников «Инклюзивного движения России». Часть лотов будут представлены от партнеров и благотворителей инклюзивного движения – Дмитрия Азарова, губернатора Самарской области; Дианы Гурцкой, популярной певицы и президента попечительского совета БФ «По зову сердца», а также многих других.Среди почетных гостей аукциона: представители Правительства Самарской области; Администрации городского округа Самара; Самарской Губернской Думы; Думы городского округа Самара; руководители социально-ответственного бизнеса и видные общественные деятели региона, передает пресс-служба облправительства.