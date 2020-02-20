В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

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В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.В 12.00 на 2-й очереди набережной реки Волги (от спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС до Маяковского спуска) пройдет патриотическая акция «Готов к защите Отечества», посвященная Дню защитника Отечества. На тематических площадках и выставках будет представлена армейская военная техника, стоящая на вооружении: военный УАЗ «Тигр», БТР, гаубица, установка залпового огня «Град». Можно будет залезть в кабины, люки, сделать фото напамять.Свою технику и оборудование покажут представители других силовых структур: Росгвардия, УВД по г. Самаре, МЧС России, поисково-спасательная служба, ФСИН России. Можно будет посидеть в полицейской машине, померить каску, бронежилет и даже надеть наручники. Во время акции можно будет проверить свою зоркость и меткость в стрелковом пневматическом и пейнтбольном тирах, а заодно поучаствовать в конкурсах «Ворошиловский стрелок» и «Меткийстрелок». Будет также показан мастер-класс по стрельбе из охолощенного боевого автомата Калашникова с использованием универсальной тренировочной тактической системы «Штурм», а желающие сами смогут ощутить, что такое стрельба из боевого оружия, поучаствовав в конкурсе «Отличный стрелок». Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту. Участники патриотической акции смогут принять участие в двух викторинах: «Пройди интерактивные площадки - получи приз» и «День защитника Отечества» на знание военной истории. Для взрослых и детей состоится конкурс по перетягиванию каната. Всех победителей конкурсов и викторин ждут призы и подарки.В 21.00 на самарской набережной в границах улиц Шостаковича и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30, передает пресс-служба облправительства.