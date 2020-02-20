В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
20 февраля 2020 14:21
130
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.
В 12.00 на 2-й очереди набережной реки Волги (от спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС до Маяковского спуска) пройдет патриотическая акция «Готов к защите Отечества», посвященная Дню защитника Отечества. На тематических площадках и выставках будет представлена армейская военная техника, стоящая на вооружении: военный УАЗ «Тигр», БТР, гаубица, установка залпового огня «Град». Можно будет залезть в кабины, люки, сделать фото на
память.
Свою технику и оборудование покажут представители других силовых структур: Росгвардия, УВД по г. Самаре, МЧС России, поисково-спасательная служба, ФСИН России. Можно будет посидеть в полицейской машине, померить каску, бронежилет и даже надеть наручники. Во время акции можно будет проверить свою зоркость и меткость в стрелковом пневматическом и пейнтбольном тирах, а заодно поучаствовать в конкурсах «Ворошиловский стрелок» и «Меткий
стрелок». Будет также показан мастер-класс по стрельбе из охолощенного боевого автомата Калашникова с использованием универсальной тренировочной тактической системы «Штурм», а желающие сами смогут ощутить, что такое стрельба из боевого оружия, поучаствовав в конкурсе «Отличный стрелок». Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту. Участники патриотической акции смогут принять участие в двух викторинах: «Пройди интерактивные площадки - получи приз» и «День защитника Отечества» на знание военной истории. Для взрослых и детей состоится конкурс по перетягиванию каната. Всех победителей конкурсов и викторин ждут призы и подарки.
В 21.00 на самарской набережной в границах улиц Шостаковича и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 февраля 2020 20:06
В Самарском университете участники делегации провели встречу со студентами, а затем посетили АвтоВАЗ в Тольятти. Социум
3
20 февраля 2020 19:22
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Социум
64
20 февраля 2020 18:33Рыба сиг: особенности и полезные свойства
Есть виды рыб, которые пользуются особым спросом. Люди всегда покупают их к столу, потому что они вкусные и относительно недорогие. Социум
14
Здравоохранение
20 февраля 2020 13:43
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
141
20 февраля 2020 10:45
Эта компания оказалась единственным участником аукциона. Здравоохранение
212
20 февраля 2020 10:03
Она может произойти в октябре. Здравоохранение
182
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
607
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
447
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15345
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
412
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
285
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
773
Образование
20 февраля 2020 16:09
Система изначально предназначена для управления выращиванием пшеницы, но в настоящее время ведется разработка также для риса и других культур. Образование
129
19 февраля 2020 12:58
Вести занятия будут профессиональные филологи. Образование
197
19 февраля 2020 12:11
В 157 общеобразовательных учреждений города зачислено 8452 ребенка, из них – 1302 льготники. Образование
196
Культура
20 февраля 2020 16:15
24 февраля на основной сцене МХАТ имени Горького в рамках Фестиваля Будущего Театра. Культура
111
20 февраля 2020 13:53
Исследователи надеются, что знание поможет создать более дешевые системы климат-контроля. Культура
147
19 февраля 2020 17:14
Анна Сливкова и Наталья Шепелева - самарские художники и подруги. Культура
284
Мир домашних животных
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
87
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
372
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15810
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
97
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
105
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
144
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
338
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
779
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2700
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1121
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2219
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1683
Фоторепортажи
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
478
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
534
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1268
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1775
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1790
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2146
Мероприятия