В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда

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29 апреля на территории ПАО «АВТОВАЗ» в рамках форума «Тольяттинский наставник» состоится торжественное награждение почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» заслуженных работников предприятий г.о. Тольятти.30 апреля на территории стадиона «Самара Арена» состоится форум «Самарская линия успеха», который станет интерактивной площадкой для взаимодействия органов государственной власти, организаций и предприятий, высших учебных заведений, представителей профессионального сообщества. В рамках него планируется проведение мероприятий, посвященных вопросам занятости и трудовых отношений, условий и охраны труда, внедрения независимой оценки квалификаций и т.д.Одним из центральных мероприятий станет проведение панельной дискуссии «Кадровое обеспечение реализации национальных проектов» с участием федеральных экспертов.Кроме того, состоится награждение победителей областных конкурсов профессионального мастерства: «Лучшая трудовая династия», «Профессионал года» и «Лучший специалист в области кадрового менеджмента» и др.1 мая 2019 года площадь имени В.В. Куйбышева станет местом притяжения представителей различных профессий, победителей трудовых конкурсов, молодых специалистов, ветеранов и почетных гостей города.По доброй первомайской традиции представители всех трудовых коллективов региона, построившись в единую многотысячную колонну, с 11.00 начнут праздничное прохождение через площадь. Шествие будут сопровождать флаговое шоу с барабанщиками, а также выступления творческих коллективов города.Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева жители и гости города Самары увидят яркий перфоманс с техникой – красочный танец людей и машин.После него в трех городах области – Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске пройдет флешмоб «МИР-ТРУД-МАЙ».По завершению праздника все желающие смогут посетить интерактивную выставку «Фестиваль профессий» и поближе познакомиться с востребованными на рынке труда представителями профессий.Из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска будет вестись онлайн трансляция движения трудовых коллективов.Для удобства приветствия зрителями колонн демонстрантов, просмотра творческих выступлений, на площади будут установлены трибуны, проход на которые для всех желающих будет доступен с 7.30, передает пресс-служба облправительства.