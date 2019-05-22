В Самаре пройдут лекции в рамках образовательных мероприятий «Во славу земли Самарской»

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24 мая 2019 года в 14:30(г.Самара, ул. Молодогвардейская, д.194, ауд.0608) состоятсяпо темам: «Архитектурный облик исторических городов Самарской области», «Символы и образы архитектуры старой Самары», «Уникальность природы Самарского края в авторских украшениях и аксессуарах».К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Самарской области.Лекции продолжают цикл образовательных мероприятий в рамках открытого регионального конкурса-выставки творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования «Во славу земли Самарской», старт которому 26 февраля 2019 года дал Губернатор Самарской области. Активное участие в организации принял депутат Государственной Думы. Основная идея Конкурса – изображение истории нашего края на живописных полотнах.В состав жюри вошли профессионалы не только из Самары, но и других регионов страны, в том числе из Москвы. Экспертную комиссию возглавил Василий Церетели – первый вице-президент Российской академии художеств и директор Московского музея современного искусства.Итоги Конкурса будут подведены уже в сентябре этого года – ко Дню города. По итогам будут сформированы передвижные выставки во всех городах Самарской области. Победителям будет предоставлен уникальный шанс пройти стажировки в мастерской Зураба Церетели, а также получить абонементы на посещение Третьяковской галереи, передает пресс-служба облправительства.