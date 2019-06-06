В Самаре пройдут игры ¼ финала Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области

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пройдут игры ¼ финала фестиваля Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области. В играх примут участие команды из ОАО «Авиакор, ПАО «ТольяттиАзот», ПАО «Сбербанк», Самарского государственного социально-педагогического университета, ООО «СамараНИПИнефть», Ассоциации молодых педагогов Поволжского образовательного округа, АО «Самараневтегаз», ПАО «Кузнецов», ООО «Уралкомплект», ПАО «АВТОВАЗ».Правительство Самарской области совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. Самарская областная Лига КВН трудовой молодежи – это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх приглашаются команды КВН предприятий и заводов, организаций и фабрик Самарской области. Путем организации Лиги создается молодежное движение, которое сможет развивать культурное воспитание и творческую деятельность молодых работающих специалистов и объединять широкие массы трудовой молодежи, передает пресс-служба горадминистрации.7 июня«АвиаКрошки» - ОАО «Авиакор – авиационный завод)«По курсу» - ПАО «Сбербанк», Поволжский банк«Сборная педагогического университета» - Самарский государственный социально-педагогический университет«Центр» - АО «Самараневтегаз»«Поживем увидим» - ООО «Уралкомплект»8 июня«15 элемент» - ПАО «ТольяттиАзот»«Проект 63» - ООО «СамараНИПИнефть»«Катя сказала!» – Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа«Режим секретности» - ПАО «Кузнецов»«Профпригодны» - ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ