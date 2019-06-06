В Самаре пройдут игры ¼ финала Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области
6 июня 2019 14:43
83
Правительство Самарской области совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. Самарская областная Лига КВН трудовой молодежи – это социально значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх приглашаются команды КВН предприятий и заводов, организаций и фабрик Самарской области. Путем организации Лиги создается молодежное движение, которое сможет развивать культурное воспитание и творческую деятельность молодых работающих специалистов и объединять широкие массы трудовой молодежи, передает пресс-служба горадминистрации.
7 июня
«АвиаКрошки» - ОАО «Авиакор – авиационный завод)
«По курсу» - ПАО «Сбербанк», Поволжский банк
«Сборная педагогического университета» - Самарский государственный социально-педагогический университет
«Центр» - АО «Самараневтегаз»
«Поживем увидим» - ООО «Уралкомплект»
8 июня
«15 элемент» - ПАО «ТольяттиАзот»
«Проект 63» - ООО «СамараНИПИнефть»
«Катя сказала!» – Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа
«Режим секретности» - ПАО «Кузнецов»
«Профпригодны» - ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 июня 2019 16:00
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам организации услуг детского отдыха, а именно питания, условий проживания, распорядка дня, организации... Социум
14
6 июня 2019 15:35
В рамках пректа министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области начато переобучение и повышение квалификации работников... Социум
32
6 июня 2019 15:13
Чтобы не стать жертвой уличных краж, грабежей или разбоя, необходимо соблюдать основные правила личной безопасности. Социум
68
Здравоохранение
6 июня 2019 13:54
Благодаря вызову медиков у него вовремя диагностировали инфаркт. Здравоохранение
143
6 июня 2019 09:25
В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд. Здравоохранение
150
5 июня 2019 16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения. Здравоохранение
299
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13808
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13898
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
193
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
197
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
232
Образование
5 июня 2019 12:42
Для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий. Образование
242
5 июня 2019 09:23
Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня. Образование
201
4 июня 2019 14:50
В Международном инженерном чемпионате победили электротехники и химики. Образование
307
Культура
6 июня 2019 13:59
В этом году его открытие будет посвящено 220-летию великого поэта и писателя А.С. Пушкина. Культура
98
6 июня 2019 13:30
Он состоится в Самарской областной детской библиотеке. Культура
89
6 июня 2019 13:15
5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в этом году Грушинского фестиваля. Культура
89
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14610
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14202
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
857
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1342
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
309
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
325
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
241
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
687
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
938
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
550
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
495
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
627
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
536
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
971
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
907
Мероприятия