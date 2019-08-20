В Самаре пройдет выставка графики японской художницы Асами Китамуры

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Асами Китамура родилась в Японии, в префектуре Исикава. После школы училась на медработника. По профессии работала 6 лет, но сопровождавшее ее с детства желание рисовать не находило реализации из-за отсутствия свободного времени. Тогда Асами приняла непростое для рядового японца решение – оставить карьеру в госпитале и посвятить себя тому, что действительно нравится. Художница уехала в Индию, где полностью погрузилась в творчество.Стиль рисования Асами Китамуры (мелко детализированное отображение окружающих вещей и событий) сложился еще в раннем детстве, и она лишь искала способы, как наилучшим образом передать свои переживания. Так Асами впервые попробовала акрил на холсте в серии работ, созданных под впечатлением от первого визита в Россию в 2013 году. Эти и другие работы вошли в серию «Мамин суп», которую художница представит на персональной выставке во дворе особняка Курлиной.«…. Мамин суп – это название моей первой сделанной в России работы и первой персональной выставки здесь, - рассказывает Асами Китамура, - Это вдохновение от теплого и нежного супа мамы, который я ела в холодной Самаре.Выставка пройдет в рамках Дней русско-японского дизайна, которые проводит кофейня White Cup, расположенная во дворе усадьбы Курлиных. 21 августа в 19.00 здесь также пройдет лекция экскурсовода Анны Гамазиной «Открытие Японии в культуре модерна» (12+) о влиянии страны восходящего солнца на европейское «Ар нуво».Вход на все мероприятия свободный, сообщают организаторы выставки.