В Самаре пройдет второй сезон межрегионального культурно-туристического проекта «Поезд на пленэр»

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Проект реализуется при поддержке Администрации городского округа Самара.«Поезд на пленэр» — это уникальный формат, аналогов которого нет в России. Проект представляет собой творческий туризм категории «всё включено»: комфортный проезд на поезде, размещение в лучших отелях Самары, питание с волжской историей, культурно-развлекательная программа, разработанная специально для участников проекта, пленэры и мастер-классы с известными художниками. Принять участие в проекте могут как художники-профессионалы, любители, так и просто путешественники, увлеченные творчеством и красотой новых мест.Культурно-развлекательная программа состоит из двух дней. В первый день (8 августа) участники получат возможность ознакомиться с волжскими историями и живописными панорамами. Программой мероприятия запланирован выезд на теплоходе в село Ширяево, где творческие гости под руководством профессиональных художников смогут запечатлеть на холсте достопримечательности Самары и Самарской луки.Также будет организована экскурсия в музейный комплекс им. И.Е. Репина, на смотровую площадку на Поповой горе.Во второй день (9 августа) туристы погрузятся в атмосферу самарских улиц и их историю. Они посетят Художественный музей и запечатлеют детали на экспресс-пленэре в Усадьбе А.Н. Толстого.Кроме того, участников ожидает джаз-концерт, эксклюзивный показ мод от молодых самарских дизайнеров, ярмарка сувенирной продукции и презентация проекта «Модерн в облаках», передает пресс-служба горадминистрации.