В Самаре пройдет турнир по мини-гольфу среди журналистов

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Турнир по мини-гольфу давно стал спортивной традицией журналистов.Проводится он с 2011 года и в этом году будет девятым по счету.Организаторы соревнований — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.В этом году заявки на турнир прислали более 30 представителей областных СМИ и PR-служб, а также кафедры журналистики СГСПУ и пресс-штаба СЮИ ФСИН.Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами областной Федерации развития гольфа.В прошлом году лидерами турнира стали «Самара-ГИС» - 1 место, «Союза журналистов» - 2 место и «Самарская газета» - 3 место. Ктоокажется в числе призеров на этот раз, покажет время.Программа соревнований:10:00-11:00 — регистрация участников, разминка, деление на флайты, жеребьевка участников;11:00-11:30 — построение участников, открытие соревнований;11:30-15:20 – общий старт, соревнования;15:20-16:00 – подведение итогов и награждение.Место проведения — г. Самара, ул. Майская, 49 (ГБОУ школа-интернат №117).Приглашаем всех желающих «поболеть» за участников турнира, передает пресс-служба СООСЖР.