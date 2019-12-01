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В Самаре пройдет церемония награждения победителей Межрегионального Конкурса детских творческих работ «Экочудо-2019»4 декабря в 11:00 в ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (г. Самара, ул. Невская, 8) состоится торжественная церемония награждения победителей VI открытого Межрегионального Конкурса детских творческих работ читателей библиотек Поволжья «Экочудо-2019».Церемония завершит экологический литературно-творческий конкурс, который проходил в течение 8 месяцев. В нем приняли участие дети и подростки из разных уголков Поволжья и страны.По условиям конкурса участники должны были «рассказать» обо всем, что их впечатлило в природе родного края в пяти номинациях: «Поэтическое произведение», «Прозаическое произведение», «Рисунок», «Фотография» и «Видеоролик».Конкурс «Экочудо» направлен на приобщение детей и подростков к творческой и читательской деятельности, формирование экологической культуры.Конкурс проводится библиотекой с 2011 года. В 2019 году его участниками стали дети от 7 до 14 лет из 14 регионов Российской Федерации: Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Республики Татарстан, Республики Калмыкия, Чувашской Республики и Хабаровского края. Более 500 творческих работ было направлено на конкурс в 2019 году, с которыми можно познакомиться в группе «Экочудо-2019» ВКонтакте: https://vk.com/ecochudo2019.На церемонию приглашены победители конкурса и гости – члены жюри: поэт Евгений Чепурных, художник Андрей Мишагин, сотрудники Самарского областного детского эколого-биологического центра, писательница и эколог Светлана Макашова и другие.Победителям будут вручены дипломы и тематические подарки, передает пресс-служба облправительства.