В Самаре пройдет традиционный городской музыкальный фестиваль «Волга песни слышала…»

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Организатором мероприятия выступает Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара совместно с общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».В фестивале примут участие почитатели таланта и творчества Владимира Высоцкого: авторы и исполнители песен, самарские музыканты, актеры.Стоит отметить, что именно в Самаре в 1967 году Владимир Высоцкий впервые дал свой сольный открытый концерт перед большой – многотысячной – аудиторией. Память об этом знаменитом событии живет до сих пор. Имя Владимира Высоцкого не раз было запечатлено на карте нашего города. Его именем названы сквер и улица Самары; на ул. Молодогвардейская есть памятник Высоцкому; в Самарской области проходит ежегодный Всероссийский фестиваль-регата памяти В.Высоцкого, передает пресс-служба горадминистрации.