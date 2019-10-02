В Самаре пройдет торжественное мероприятие, посвященное «Международному дню пожилого человека»

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По традиции организатором выступает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.Цель торжества - привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, а также создание условий для реализации их интеллектуальных и культурных потребностей.В мероприятии примут участие представители общественных организаций ветеранов и инвалидов городского округа Самара.Гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием артистов театра «Витражи», квартета солистов Самарского академического театра оперы и балета и др.Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидом, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018-2022 годы, передает пресс-служба горадминистрации.