В Самаре пройдет шахматный турнир среди ветеранов

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Мероприятие проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018-2022 годы».Целью соревнований является популяризация шахмат среди населения, выявления сильнейшей районной команды города среди ветеранов.За звание лучших в течение 2-х дней будут бороться команды районных советов ветеранов в составе 7 человек – 4 мужчины возрастом не менее 60 лет, 1 женщина - не моложе 55 лет и 2 запасных игрока.Команде-победителю, набравшей наибольшее количество матчевых очков, вручат переходящий кубок. Кроме того, команды, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами соответствующих степеней и ценными призами. Также по итогам соревнования определят победителей в личном первенстве, передает пресс-служба горадминистрации.