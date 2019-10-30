В Самаре пройдет репетиция Парада Памяти и смотр строевой песни «Марш Калашникова»

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состоится репетиция Парада Памяти. В 2019 году основная тема Парада – «Солдатская Слава». Миллионы судеб рядовых солдат, погибших на фронте или с победой вернувшихся домой, — вновь в центре внимания всей России. Главной биографией станет судьба участника исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира Ивановича Чудайкина. О подвиге врачей напомнит и еще одна тема этого памятного события – «Эвакогоспиталь как памятник солдату». Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского университета.Впервые в этом году в рамках подготовки к Параду на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие юнармейские отряды со всех муниципальных образований области. В качестве одного из предварительных этапов подготовки к участию в Параде 31 октября состоится смотр строевой песни «Марш Калашникова», посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также состоится конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением репетиции Парада Памяти будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках на территории города Самара:с 10.00 до 15.00 31 октября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках дорог:— с 20.00 30 октября 2019 года до 15.00 31 октября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Кроме того, с 10.00 до 15.00 31 октября 2019 года движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 — будет организовано по скорректированной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци