В Самаре пройдет региональный лагерь «Юный спасать. Спасрезерв»

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Несмотря на юный возраст (14-17 лет) участники должны продемонстрировать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, навыки первой медицинской помощи пострадавшему, умение пользоваться специальным спасательным снаряжением.Программа лагеря проходит по учебно-тренировочному и соревновательному модулям. В рамках образовательной программы для участников проведут мастер-классы по:- поисково-спасательным работам в условиях чрезвычайной ситуациитехногенного характера;- поисково-спасательным работам в природной среде;- поисково-спасательным работам на водной акватории;- оказанию первой медицинской помощи при сердечно-легочной реанимации;- пожарному делу.Завершится лагерь соревновательной программой, пожарной эстафетой, сдачей нормативов по физической подготовке.В работе лагеря примут участие сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области, главного управления МЧС России по Самарской области,центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», которые будут проводить мастер-классы, обеспечивать проведение соревновательных этапов и независимое судейство.Торжественное открытие состоится 21 ноября в 14.00. 22 и 23 ноября с 11.00 до 13.00 – проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований поразличным видам ПСР. 24 ноября в 10.30 пройдет торжественная церемония закрытия лагеря, передает пресс-служба облправительства.