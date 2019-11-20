В Самаре пройдет региональный лагерь «Юный спасать. Спасрезерв»
20 ноября 2019 17:48
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спасатель. Спасрезерв». В нем примут участие 10 команд из 11 городов и районов области, прошедших предварительно специальную подготовку.
Несмотря на юный возраст (14-17 лет) участники должны продемонстрировать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, навыки первой медицинской помощи пострадавшему, умение пользоваться специальным спасательным снаряжением.
Программа лагеря проходит по учебно-тренировочному и соревновательному модулям. В рамках образовательной программы для участников проведут мастер-классы по:
- поисково-спасательным работам в условиях чрезвычайной ситуации
техногенного характера;
- поисково-спасательным работам в природной среде;
- поисково-спасательным работам на водной акватории;
- оказанию первой медицинской помощи при сердечно-легочной реанимации;
- пожарному делу.
Завершится лагерь соревновательной программой, пожарной эстафетой, сдачей нормативов по физической подготовке.
В работе лагеря примут участие сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области, главного управления МЧС России по Самарской области,
центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области, Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», которые будут проводить мастер-классы, обеспечивать проведение соревновательных этапов и независимое судейство.
Торжественное открытие состоится 21 ноября в 14.00. 22 и 23 ноября с 11.00 до 13.00 – проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по
различным видам ПСР. 24 ноября в 10.30 пройдет торжественная церемония закрытия лагеря, передает пресс-служба облправительства.
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