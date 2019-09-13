В Самаре пройдет очередной фестиваль уличной еды «Ярмарка вкусов»

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Более 20 представителей самарского стрит-фуда познакомят всех желающих с кулинарными трендами, раскроют секреты избранных рецептов и представят свою популярную еду: барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячую пиццу и супердесерты.Участники фестиваля смогут примерить на себя роль настоящего гурмана, пройдя бесплатный курс в школе дегустатора, поучаствовать в семейной кулинарной эстафете, а также научиться готовить новые блюда на мастер-классах.Несмотря на осенний день, праздник вновь создаст летнюю атмосферу. На специальной «Арбузной площадке» появятся угощения – пять тонн сладких сочных арбузов. Гости фествиаля смогут принять участие в арбузном боулинге, овладеть искусством карвинга на арбузах, сделать селфи в арбузной фотозоне.Насыщенную музыкальную программу фестиваля представят такие самарские группы, как инди-команда «Ватерфолс» и кавер-группа «Милкшейк». Хедлайнером «Ярмарки вкусов» станет любимая самарцами группа «Борис Грим и Братья Грим».Фестиваль организован при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области. В ходе праздника пройдет торжественная церемония вручения лучшим предприятиям по производству продуктов питания регионального знака «Самарский продукт».Вход на мероприятия фестиваля свободный, передает пресс-служба облправительства.