В Самаре пройдет областной татарский народный праздник «Сабантуй - 2019»

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Праздник организуется татарскими национально-культурными объединениями Самары и области при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов».Целями мероприятия являются содействие сохранению татарской национальной культуры, демонстрация образцов культурного многообразия и межнационального согласия в регионе, пропаганда традиций добрососедства жителей Самары и области, показ достижений творческих коллективов городов и районов области.Программой праздника запланированы выступления татарских самодеятельных коллективов Самары и области, национальных коллективов народов, проживающих в регионе, а также гостей из Татарстана: - артистов Нурлатского района. Кроме того, участников мероприятия ожидают спортивные игры, такие как армрестлинг, поднятие гирей, перетягивание каната; работа танцевальных площадок. Для маленьких посетителей подготовлена специальная детская игровая площадка. Также, в рамках проведения торжества, состоится татарская национальная борьба «керэш».Помимо этого, все присутствующие смогут отведать блюда национальной кухни, а в «Городе мастеров» приобрести памятные подарки, предметы народных промыслов, религиозной и татарской национальной атрибутики. В завершении мероприятия состоится праздничная дискотека, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации