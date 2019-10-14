В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!»

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20 октября 2019 года в 14:30 в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!». Его проводит общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» при поддержке Администрации городского округа Самара.В рамках мероприятия пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей немецкого, белорусского, башкирского, армянского национально-культурных центров, а также учащихся музыкальных школ города, передает пресс-служба горадминистрации.