В Самаре пройдет международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

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В Самаре в период с 24 по 26 сентября 2019 года состоится 18 международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка» Традиционным местом проведения мероприятия является выставочный комплекс «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).Форум – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.В выставке примут участие более 75 российских и зарубежных компаний, предлагающих комплексные решения для технического перевооружения машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, инновационное оборудование и технологии.В рамках деловой программы Выставки-форума планируется проведение круглых столов, посвященных реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», а также конференций и отраслевых секций.С программой мероприятий, условиями участия в выставке-форуме можно ознакомиться на сайте выставочного комплекса «Экспо-Волга», передает пресс-служба горадминистрации.