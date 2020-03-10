В Самаре пройдет конкурс красоты и таланта «Казахская красавица Самарской области – 2020»

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Конкурс организован казахской молодежной общественной организацией Самарской области «Кайрат» при поддержке Самарской региональной казахской национально-культурной автономией «АК ЖОЛ» и администрации Самары.Организаторы конкурса провели отборочный тур, участницами конкурса стали 8 девушек. Для них были проведены различные мастер-классы и фотосессия. 19 марта финалистки представят свои визитки, творческие номера, продемонстрируют кулинарные способности и знание народных традиций. Победительницу выберут члены жюри. Финалистки получат подарки от партнеров конкурса.Основными целями конкурса являются предоставление одаренным девушкам возможности для реализации своего творческого потенциала, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, знакомство представителей этносов, проживающих на территории Самарской области, с многогранной культурой казахского народа, пропаганда музыкального и песенно-танцевального творчества самарских казахов, передает пресс-служба КМООСО «Кайрат».