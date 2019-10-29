В Самаре пройдет городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность»

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30 октября 2019 года в 15:00 в «Центре внешкольной работы «Поиск» Самары, (ул. Осипенко, 32а) состоится городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность».Цель семинара - сохранение и развитие многонациональных культурных традиций в области народной песни, создание условий для общения, обмена опытом руководителей национальных творческих коллективов и укрепления дружеских связей между национальными центрами и творческими коллективами Самары и Самарской области.Отметим, что семинар пройдет в преддверии проведения конкурса исполнителей народной песни «Истоки» в соответствии с планом работы Департамента образования Администрации г. о. Самара на октябрь текущего года. Педагоги, участвующие в семинаре, смогут почерпнуть необходимую информацию для эффективной работы в своих коллективах. Опыт будет полезен и для продуктивной подготовки к вышеуказанному конкурсу.Программой городского семинара-практикума заявлено представление практического опыта по следующим направлениям:- «Проблемы аутентичности фольклора в сценическом пространстве» (модератор - кандидат исторических наук, доцент кафедры теории истории и культуры СГИК Тамара Ведерникова);- «Фольклорно-этнографическая экспедиция с подростковым фольклорным ансамблем как основа работы по изучению традиционной культуры в современных условиях» (модератор - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Поиск» г. о. Самара Елена Зольникова);- «Применение арт-технологий в процессе распевания» (модератор - преподаватель специальности сольного и хорового народного пения ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств», педагог дополнительного образования МБУ ДО ДШИ № 9 г. о. Самара Надежда Байских);- «Опыт сохранения чувашских традиций и обычаев в современном обществе» (модератор - художественный руководитель Народного чувашского ансамбля песни и танца «Самарен» («Самарский край») МБУК «ДК» Заря» г. о. Самара Любовь Максимова);- «Вокальное искусство как фактор сохранения духовной культуры национально-культурных автономий» на примере воспитания армянских детей СРОО «Армянская община» (модератор - педагог дополнительного образования МБУ ДО ДШИ № 6 г. о. Самара, руководитель мастерской эстрадно-джазового вокала «MusicWorkRoom» Роза Цпнецян);- «Традиционное исполнение в современной интерпретации" (модераторы – педагоги дополнительного образования, руководители фольклорно-этнографического ансамбля "Традиция" МБУ ДО ЦЭВДМ г. о Самара Анастасия Нестерова и Артем Нестеров), передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации