В Самаре пройдет финал регионального конкурса «Детский сад года-2019»

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13 декабря в конференц-зал СИПКРО состоится торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов областного конкурса дошкольных образовательных организаций Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы. Он уже стал традиционным, проводится 11 год подряд, и направлен на повышение качества образования в детских садах.В этом году конкурс стартовал 20 ноября. На участие в нем подали заявки 34 организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Из них: 25 городских, 9 сельских и 3 детских сада автономных некоммерческих организаций дошкольного образования («Планета детства «Лада» г.о.Тольятти и «Город Детства» г.о.Кинель).Соревнования проходили в трех номинациях: «Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных привычек»; «Поликультурный подход к художественно-эстетическому развитию дошкольников»; «Формирование у детей элементарных представлений о естествознании». Один из финалистов - «Детский сад «Лукоморье» Волжского района Самарской области. Он начал работать в 2017 году. Сегодня его посещают 1300 воспитанников (из них115 в группах кратковременного пребывания).Педагогический коллектив широко применяет в работе с малышами игровые, проблемно-игровые, здоровьесберегающие, кейс-технологии, которые помогают ребятам раскрыть свои способности. Коллектив Детского сада «Лукоморье» разработал проект «Путешествие с профессором Разумейкиным или занимательная физика для малышей». Проект был представлен на VII территориальном форуме «Инновации в образовании Поволжского округа 2018», получил положительную оценку членов Экспертного совета, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников