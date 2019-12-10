В Самаре пройдет финал официальной лиги КВН «Самара»

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13 декабря, в 19.00, в КРЦ «ЗВЕЗДА» (ул Ново-Садовая,106) пройдет финал официальной лиги КВН «Самара». В заключительной игре встретятся команды:- «Шишка» - г. Тольятти,- «Медведь» - Самарский государственный медицинский университет,- «Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения,- «Сборная Спортфака СГСПУ» - Самарский государственный социальнопедагогический университет,- «ЭлектроДмитрий» - ПАО «МРСК Волги» Самарские РС»,- «2х2» - Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. КоролеваДвижение «Самарский КВН» успешно развивается в Самаре с 2005 года. В систему движения в 2019 году входят следующие лиги: Официальная Лига КВН «САМАРА», Система Юниор лиг Самарской области (четыре дивизиона), Лига трудовой молодежи Самарской области и Молодежная Лига КВН «Тольятти», передает пресс-служба горадминистрации.