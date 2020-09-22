В Самаре пройдет финал Всероссийского молодёжного конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг»

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В столице губернии в начале октября пройдет финал Всероссийского молодёжного конкурса в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».

В понедельник, 21 сентября, в Правительстве Самарской области состоялась встреча первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с представителями оргкомитета Всероссийского молодёжного научно-технического конкурса «Первый шаг».

Организаторами II Профессионального Всероссийского молодёжного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг» среди студентов профильных специальностей региональных технических вузов конкурса выступают: Национальная Ассоциация телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП), Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Национальная Ассоциация «Системный Дом «Деловые партнеры» и компания «ТРАКТ». Финальные мероприятия в Самаре проводятся при поддержке Правительства Самарской области.

«Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, важнейшие проекты реализуются, и конкурс «Первый шаг» состоится, пусть и в видоизмененном формате. Проведение конкурса на территории Самарской области позволит позиционировать наш регион, нашу ведущую телерадиокомпанию ГТРК «Самара» как информационного и технологического лидера, – отметил Виктор Кудряшов. – Уверен, что участие в конкурсе для студентов и аспирантов, избравших своей специальностью телекоммуникационные технологии, станет мощным стимулом для создания новых научных и технических разработок, а его проведение на базе ГТРК «Самара» поможет им сориентироваться на решение наиболее актуальных задач, оценить реальные запросы отрасли».

Конкурс направлен на выявление и поощрение творческих коллективов и их отдельных представителей, являющихся авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость. Цель проекта – поиск интересных технических решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку; формирование представления о потенциале будущих региональных технических кадров; налаживание связей региональных телекомпаний и компаний производителей отечественного оборудования с российскими вузами; популяризация технических направлений в сфере образования.

«Год назад мы провели финал первого конкурса в городе Томске. Этот конкурс–попытка нашей медиаотрасли провести некие параллели между подготовкой специалистов учебных заведений и потребностями телекомпаний; понять, насколько выпускники профильных ВУЗов и их научные работы соответствуют требованиям времени в рамках нашей отрасли. Сформировать себе некий кадровый резерв, для того чтобы наши отечественные предприятия понимали, что они могут брать себе специалистов, из каких именно учебных заведений и с каким именно потенциалом», – поясняет директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК Сергей Ефимов.

«Обстоятельства с коронавирусом внесли свои изменения, но мы не отказались от этой идеи, и благодарны Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, Правительству региона за то, что они нас поддержали, и мы смогли выработать другой формат мероприятия. Я думаю, что это будет не только демонстрация результатов финала и самих конкурсантов, это будет демонстрация возможностей самой индустрии, ГТРК «Самара» и холдинга ВГТРК», – сказал Президент Национальной ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения Эльман Имамкулиев.

Формат мероприятия финального этапа II Всероссийского молодёжного научно-технического конкурса «Первый шаг» в Самаре уникальный в своём роде, поскольку из-за пандемии коронавируса он меняется с академического на медийный, с очного на гибридный. Медийный формат предполагает максимальное освещение мероприятий конкурса в СМИ и на Интернет платформах. Гибридный формат предполагает очный режим работы для участников, жюри и экспертов конкурса.

Основной площадкой проведения финала станет ГТРК «Самара». Уникальные технические возможности телерадиокомпании позволят соединить сразу несколько мультимедийных и интерактивных форматов. На связь со студиями ГТРК «Самара» выйдут участники из разных регионов страны. А ведущие, жюри и эксперты будут располагаться в её павильонах. Конкурсанты, собеседники, эксперты и гости форума разместятся на своих локальных площадках и подключатся к работе дистанционно.

Форум будет проходить сразу в двух параллельных событийных линиях: телемарафон и защита работ. Основой телемарафона станет серия онлайн диалогов с ведущими представителями индустрии, руководителями учебных заведений, молодыми специалистами по темам профессионального обучения, подготовки кадров для медиаотрасли, взаимосвязи учебных заведений и производственных предприятий, сопутствующих проблем и методов их решений.

Конкурсные мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Члены жюри заслушают онлайн доклады конкурсантов, будут заданы дополнительные вопросы по темам работ и по другим профессиональным темам. В определенные моменты времени в телемарафон будут осуществлены прямые включения трансляций конкурсных мероприятий, диалоги с ведущим конкурса и членами жюри.

Из более чем 50 работ компетентное жюри определило 15 финалистов:

Творческий коллектив «ИБ-ПГУТИ», Самара. Эргашева Динара Рашидовна. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). «Исследование характеристик функционирования инфокоммуникационных сетей в условиях обработки мультимедийного трафика».

Творческий коллектив «ПГУТИ-2», Самара. Филимонов Александр Александрович. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). «Анализ алгоритмов обработки сигналов для системы MIMO-OFDM в каналах с памятью».

Творческий коллектив «ТОР ТУСУР», Томск. Рогожников Евгений Васильевич, Дмитриев Эдгар, Мовчан Андрей, Мухамадиев Семен Минисович. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). «Модем передачи медиаконтента по цепям питания».

Творческий коллектив «Радисты», Чебоксары. Милкин Юрий Сергеевич, Клинов Георгий Юрьевич, Запорожец Николай Сергеевич, Никифоров Илья Владимирович, Иванов Виталий Сергеевич. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. «Программно-определяемое радио, как основа абонентского оборудования отображения медиаинформации».

Творческий коллектив «ТЕЛЕКСИС», Волгоград. Качегина Олеся Алексеевна. Волгоградский государственный университет (ВолГУ). «Разработка алгоритмов слепой оценки каналов с памятью в системах OFDMA для передачи медиа-контента по беспроводным каналам связи».

Творческий коллектив «СПбГУТ», Санкт-Петербург. Бабаев Н.В., Федоров А.С. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. «Система потоковой трансляции медиаконтента на базе сетей сотовой связи».

Творческий коллектив «Бонч ТИОС Стрижи», Санкт-Петербург. Мошков Виталий Валерьевич, Гуминский Олег Андреевич. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. «Разработка приемника перспективного цифрового стандарта связи DRM».

Учебно-производственная лаборатория «Системы связи-1», Шахты. Гринев Илья Олегович, Франц Владимир Александрович, Хрипков Глеб Львович. Институт сферы обслуживания и предпринимательства. Филиал Донского государственного технического университета. «Метод оценки визуального качества цифрового телевизионного сигнала после сжатия с потерями».

Учебно-производственная лаборатория «Системы связи-2», Шахты. Минаев Александр Юрьевич, Кудрявцев Борис Михайлович. Институт сферы обслуживания и предпринимательства. Филиал Донского государственного технического университета. «Программная библиотека диаризации речи».

Учебно-производственная лаборатория «Системы связи-3», Шахты. Чернышов Дмитрий Юрьевич, Никишин Иван Олегович, Садртдинов Илья Айдарович. Институт сферы обслуживания и предпринимательства. Филиал Донского государственного технического университета. «Разработка алгоритма повышения пропускной способности канала связи, в условиях воздействия активных шумовых помех».

Творческий коллектив «Яркие головы-2», Москва. Силантьева Анна Сергеевна, Валицкая Наталья Сергеевна, Федоров Владимир Дмитриевич. Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). «Разработка метода видеокомпрессии со встроенным механизмом отказоустойчивости на базе дискретного вейвлет-преобразования для систем цифрового телевидения с улучшенными параметрами».

Творческий коллектив «Rec360», Краснодар. Шапарь Евгений Алексеевич, Шапарь Сергей Алексеевич. Кубанский государственный технологический университет. оформление прямого эфира».

Творческий коллектив «ИРТСУ», Таганрог. Ибадов Рагим Рауфевич, Ибадов Самир Рауфевич. Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета. «Восстановление дефектов и слепой зоны на изображениях подстилающей поверхности для бортовых радиолокационных систем картографирования на основе доплеровского обужения луча и фотосъемки в бортовых системах беспилотных средств наблюдения».

Творческий коллектив «Футбол», Волгоград. Сазонов Владимир Сергеевич. Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ). «Система титрования футбольных матчей».

Творческий коллектив «ВятГУ», Киров. Россохин Даниил Олегович Вятский государственный университет. «Восстановление частично искаженных кадров видеоконтента».

Состав Жюри II Профессионального Всероссийского молодёжного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг»:

Ефимов Сергей Николаевич, председатель жюри, к.т.н., директор Региональной производственно-технической дирекции ГТРК.

Друккер Андрей Леонидович, главный технолог НТВ.

Звонарев Леонид Леонидович, Производственного-технологического департамента ВГТРК.

Имамкулиев Эльман Эльдарович, к.т.н., президент национальной Ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и ПО.

Искорнев Максим Владимирович, руководитель проектов Отдела разработок электроники компании «Стрим Лабс».

Кондратьев Александр Михайлович, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании «Системный Дом «Деловые Партнеры».

Коробкин Дмитрий Михайлович, к.т.н., главный инженер филиала ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ», Волгоград.

Курышев Борис Витальевич, ведущий специалист по ТВ технологиям компании Dolby.

Лебедев Илья Михайлович, начальник Управления региональных телевизионных систем ВГТРК.

Попова Ксения Юрьевна, к.ф-м.н., декан радиотехнического факультета ТУСУР, Томск

Репкин Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела разработок компании «Технологии Автоматизация Вещания».

Правоторхов Константин Шамильевич, генеральный директор компании «ТРАКТЪ», Санкт-Петербург.

Стрельцов Александр Вячеславович, начальник Управления технической политики РТРС.

Трубицин Сергей Николаевич, к.т.н., генеральный директор телекомпании «Ника-ТВ», Калуга.

Урьев Григорий Анатольевич, к.т.н., директор по ТВ и РВ корпоративного центра Ростелеком, передает пресс-служба облправительства.