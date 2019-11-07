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В Самаре пройдет фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной!»8 ноября 2019 года в 15:00 в концертном зале муниципального ДК «Заря» (Проезд 9 Мая, 16) состоится традиционный фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной!». Мероприятие организуется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента общественных и внешних связей и Департамента культуры и молодежной политики, муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Духовой оркестр», национальными культурными центрами города Самара при поддержке Дома дружбы народов Самарской области и ОО ГЕНКА «Тарбут ла Ам» («Культура народу») г. Самара.В рамках фестиваля пройдет концертная программа молодых исполнителей «Когда мои друзья со мной!». Фестиваль соберет более десятка коллективов и порядка 80 участников - представителей национальных культурных центров и диаспор, проживающих на территории города. Участие в концерте является одной из значимых творческих акций в жизни национальных сообществ.Автор проекта – художественный руководитель и главный дирижер муниципального Самарского концертного духового оркестра, лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», Заслуженный артист Самарской области Марк Коган.Цели и задачи мероприятия: популяризация различных направлений и жанров национальных культур; формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе народной культуры; выявление и поддержка талантливой молодежи.Программа фестиваля разнообразна: песни, танцы инструментальные произведения различных национальных культур. Юные таланты уже на протяжении нескольких лет демонстрируют свое исполнительское мастерство, знакомят зрителя с особенностями своих национальных культур, демонстрируя ее аутентичность и неповторимость. Программа направлена на знакомство детей с искусством и культурой народов, населяющих Самару и регион в целом.Концертной программой заявлены:- танцевальный ансамбль «Ляйсан» представит ОО «Курултай БАШКИР»;- танцевальный ансамбль «STERNE» представит Региональный центр немецкой культуры «Надежда»;- хореографический ансамбль «Ровесник» выступит от СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»;- Образцовый ансамбль танца «Карнавал» представит Русский культурный центр;- от Таджикской воскресной школы «НУР» свое творчество покажет танцевальная группа «Лали Бадахшан»;- татарское общество «Туган тел» представят Театр народного танца «Йолдыз», воспитанники школы «Яктылык»;- Еврейская НКА «Тарбут ла Ам» делегирует на фестиваль исполнителя-инструменталиста, обучающегося по классу скрипки;- исполнительское мастерство продемонстрируют вокалисты Армянской НКА «Наири», Грузинской воскресной школы «МЗИУРИ», Мордовского центра «Масторава», Осетинского культурного центра «Алания», Самарской городской общественной организации «Поляки Самары «Потомэк» («Потомок»), а также вокальный ансамбль «Гешер» школы № 42, передает пресс-служба горадминистрации.