В Самаре пройдет фестиваль кино «Свет лучезарного ангела»

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Работа фестиваля продлится с 20 по 21 апреля 2019 года. Все желающие, дети и взрослые, смогут бесплатно увидеть фильмы, в разные годы становившиеся победителями Международного благотворительного кинофестиваля «Свет лучезарного ангела», принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов и творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссёры, педагоги, мультипликаторы и документалисты.В мероприятиях кинофестиваля примут участие игумен Киприан (Ященко), заслуженный артист России Андрей Мерзликин, режиссёр-аниматор Алексей Почивалов и многие другие. Тематика мастер-классов, творческих встреч и мероприятий кинофестиваля подобрана такимобразом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей.Фестиваль под девизом «Доброе кино возвращается!» проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя Попечительского совета Комплексной целевойпрограммы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светланы Медведевой.Праздник доброго кино впервые прошёл в 2005 году и сразу стал ежегодным. За это время зрители кинофестиваля познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов — полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационнымикартинами, передает пресс-служба облправительства.