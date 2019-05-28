В Самаре пройдет фестиваль бега «Королева спорта»
28 мая 2019 14:33
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Фестиваль «Королева спорта» - это соединение коротких и длинных дистанций на одной площадке. В программе также запланированы выступления артистов и призовые конкурсы.
В программе:
1586 метров (Самарская миля) - бесплатный забег для всех желающих без учета времени, без вручения медалей и награждения победителей
Детский забег на 600 метров
3 км - личный зачет
Корпоративный забег 3 км * 5 (расчет команды победителя по наименьшему времени прохождения всеми участниками дистанции)
5 км - костюмированный забег (забег только при наличии костюма)
10 км
21,1 км
Старт в 8.00 от Бассейна ЦСК ВВС
Все забеги пройдут на Волжском проспекте. Всем финишерам (кроме дистанции Самарская миля) организаторы вручат уникальные коллекционные медали.
Зарегистрироваться на фестиваль бега «Королева спорта» можно на сайте, передает пресс-служба горадминистрации.
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