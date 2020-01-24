В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»

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Особые ленинградские ленточки появились по аналогии с акцией «Георгиевская ленточка». За основу взяли цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: оливковый символизирует победу, а зеленая полоска - цвет жизни. Ленточка Ленинградской Победы – символ мужества и героизма защитников и жителей Ленинграда, напоминание о том, почему важно сохранять мир на нашей планете.Принять участие в акции памяти и бесплатно получить «Ленточку Ленинградской Победы» смогут все желающие. Волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять их значение и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу.В Самаре акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходят в эти дни по всей стране. Это событие является одной из важных дат Года памяти и славы, о проведении которого объявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает пресс-служба горадминистрации.