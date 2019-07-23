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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре пройдет X юбилейный городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

23 июля 2019 21:13
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Целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
С 25 июля по 5 августа 2019г. в Самаре пройдет X юбилейный городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (2018-2019 гг.), целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.

Организаторы:

Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация городского округа Самара, фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России

Партнеры:

Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России,
Национальный парк «Самарская Лука», ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др. Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

- «События»
- «Настроение города»
- «Люди и повседневная жизнь»
- «Природа»
- «Другая реальность»
- «Коммерческая фотография»
- «Спорт»

Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии:
«За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

В рамках конкурса будет вручен специальные приз «Моя Самара» от Администрации г.о. Самара – за одиночную фотографию или серию фотографий,
иллюстрирующую жизнь города Самары (архитектура, достопримечательности, городской пейзаж, исторические места, люди, события, повседневная жизнь).
Учрежден специальный приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности.

Также будет специальный приз от спонсора.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru, передает пресс-служба СООСЖР. 
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