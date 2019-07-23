В Самаре пройдет X юбилейный городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

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Организаторы:Самарская областная организация Союза журналистов России, администрация городского округа Самара, фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов РоссииПартнеры:Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России,Национальный парк «Самарская Лука», ООО «Нестле Россия» в г. Самара и др. Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:- «События»- «Настроение города»- «Люди и повседневная жизнь»- «Природа»- «Другая реальность»- «Коммерческая фотография»- «Спорт»Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии:«За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».В рамках конкурса будет вручен специальные приз «Моя Самара» от Администрации г.о. Самара – за одиночную фотографию или серию фотографий,иллюстрирующую жизнь города Самары (архитектура, достопримечательности, городской пейзаж, исторические места, люди, события, повседневная жизнь).Учрежден специальный приз имени Андрея Баскакова «За истинную фотографию» – за лучшую жанровую фотографию гуманистической направленности.Также будет специальный приз от спонсора.Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru, передает пресс-служба СООСЖР.