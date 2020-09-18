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В Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020. Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство.

18 сентября 2020 15:14
189
В этом году ключевой темой саммита станут инвестиции.

16 октября в Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020. Саммит станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса. 

В 2019 году основной темой Волжского инвестиционного саммита было развитие отношений со странами Востока. В этом году ключевой темой саммита станут инвестиции. Участники постараются ответить на вопрос, где следует искать точки роста и как в сложившейся экономической ситуации будут выстраиваться партнерские отношения. Саммит поможет бизнес-сообществу установить деловые контакты, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Программа будет посвящена как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам инвестиций, венчурного бизнеса и финансов.

«Сейчас - непростое время для экономики, для бизнеса, и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Как отметил в своем обращении к гражданам России Президент страны Владимир Владимирович Путин, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. И все последствия, глубину этого влияния ещё только предстоит оценить. Вместе с тем, мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Эксперты саммита примут участие в деловой программе, которая будет состоять из панельных дискуссий, круглых столов и обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников Волжского инвестиционного саммита будет организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

Самарская область не в первый раз становится местом притяжения ведущих Российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно. По итогам 2018 года регион входит в число шести регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, республикой Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом. Сейчас в области реализуются 73 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 202 млрд. рублей. 

Развитие венчурной отрасли - еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным региональным фондом, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал 10 место и также был лидером среди региональных фондов, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

“Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции. Но инвестиций не бывает без открытости. Волжский инвестиционный саммит - это не только дискуссионная площадка, но и место для коммуникаций, новых знакомств. Это место, где можно задать вопрос представителям правительства региона, и получить максимально честный ответ”, - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

“В этом году ключевая тема саммита - «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство». Самарская область накопила значительный опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации сейчас очень актуальна для всей России и регионов, в частности”, - отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.

Организатором саммита выступает Правительство Самарской области, оператор - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. 

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18 сентября 2020  12:42 
Правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство Самарского моста 
Новый мостовой переход через реку Самару – это комплекс современных дорог и развязок, который существенно разгрузит въезд в областную столицу со стороны... Строительство
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В Самаре появится новый мурал, посвященный постковидной эпохе
18 сентября 2020  12:22 
В Самаре появится новый мурал, посвященный постковидной эпохе
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Социум
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Акценты
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
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Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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