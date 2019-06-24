В Самаре пройдет VIII Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений

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Летняя встреча РАППА – международный форум, который ежегодно проводится в разных городах России с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов. Специалисты сферы досуга и развлечений обсуждают перспективы развития парков и развлекательных комплексов.В прошлые годы Летние встречи РАППА проходили в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Казани (2014), Нижнем Новгороде (2015), Белгороде (2016), Минске (2017), Уфе (2018). Всего в них приняли участие около 1000 специалистов из более чем 90 городов России и зарубежных стран.В этом году местом проведения летней встречи выбрана Самара – один из крупнейших городов России, известный экономический, культурный и научный центр. Организаторы мероприятия также отмечают, что Самара славится своими парками, объектами культуры, рекреационными зонами и развлекательными комплексами. По оценке организаторов, в Самаре существуют хорошие перспективы для развития индустрии развлечений и реализации крупных социально-культурных проектов. Не случайно в 2018 году город принял матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Проведение Летней встречи будет способствовать привлечению большего количества инвесторов и партнеров в регион.В Летней встрече примут участие руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений культуры, представители городских Администраций и общественных организаций, производители аттракционной техники и другие заинтересованные лица. Всего ожидается более 150 участников из России и стран зарубежья.Программа форума включает посещение лучших парков и развлекательных комплексов Самары, встречи с руководителями этих предприятий, актуальную образовательную программу, экскурсии и знакомство с главными достопримечательностями города.В ходе деловой программы будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков и зон отдыха, выбор оптимальных форматов развлечений для торгово-развлекательных центров, безопасность аттракционов и другие актуальные темы. Ведущие эксперты расскажут о последних тенденциях и новинках в индустрии развлечений - по мнению организаторов мероприятия, одной из самых интересных частей форума станет презентация нового оборудования и последних достижений развлекательной индустрии, которые представят ведущие производители отрасли.Также в рамках встречи участники посетят культурно-досуговые объекты Самары, руководители которых поделятся своим опытом работы. Кроме того, делегации познакомятся с главными достопримечательностями города и области.Отметим, что за годы проведения Летняя встреча РАППА стала одним из крупнейших деловых форумов профессионалов индустрии развлечений.К участию приглашаются:- руководители и специалисты парков, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, развлекательных и торгово-развлекательных центров, специалисты культурно-досуговой деятельности;- руководители и специалисты предприятий-производителей и поставщиков аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений;- представители городских и областных Администраций;- средства массовой информации;- другие заинтересованные лица, передает пресс-служба горадминистрации.