В Самаре пройдет «Единый день правил дорожного движения» в рамках «Недели безопасности»

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25 сентября во всех образовательных учреждениях Самары пройдут мероприятия, приуроченные к «Единому дню правил дорожного движения». Они организуются в рамках «Недели безопасности». Познавательные занятия для учащихся подготовят сотрудники Госавтоинспекции совместно с Департаментом образования Самары.Основное мероприятие состоится в «Автогородке», расположенном в парке им. Ю.А. Гагарина. Интерактивные пространства начнут свою работу в 11:00. Здесь 115 обучающихся близлежащих образовательных учреждений примут участие в квест-игре. В «Автогородке» будут представлены площадки по разным направлениям: «Лаборатория безопасности», «Тотальный диктант по БДД», «Медицина». Также запланировано проведение мастер-класса по изготовлению световозвращающих элементов, которые помогают пешеходам обозначить себя в темное время суток и тем самым обезопасить на улично-дорожной сети, передает пресс-служба горадминистрации.