В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»

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В субботу, 19 сентября, с 10:00 до 18:30 на площадке торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе,5) пройдет самое зрелищное автоспортивное соревнование Поволжья - чемпионат DRIFT THAT. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке регионального правительства и администрации города.

Лучшие пилоты из разных городов Поволжья, профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и поборются за титул победителя. Среди главных организаторов руководители АФСО и по совместительству старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц и главный хронометрист F1 Илья Коломин, что гарантирует не только высокий уровень проведения соревнований, но и зрелищность.

Между заездами для гостей DRIFT THAT предусмотрели интерактив и шоу-программу: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, фаер-шоу, BurnOut Battle, Stunt Riding Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением, конкурсы с памятными призами. Интересно будет всем. В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и мире, предприняты дополнительные меры предосторожности: отменена автограф- сессия со участниками заездов, изменена расстановка выставочных автомобилей и установлены дополнительные ограждения.

Самые смелые и любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT – TAXI. Прокатиться можно не только 19 сентября, но и накануне во время тренировочных заездов автоспорстменов.

«Соревнования должны были состояться еще весной, но из-за действующих ограничений были перенесены. Это долгожданное событие не только для любителей дрифта Поволжья, но и всей России, учитывая полузакрытые границы с миром. Уникальность DRIFT THAT не только в уровне соревнований, но в бесплатном доступе для зрителей и шоу- программе, которая запомнится абсолютно всем гостям. Соревнования пройдут с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотрено все – от расстояния между авто на выставке до выдачи медицинских масок участникам дрифт-такси», - руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц.

Программа мероприятия 19 сентября:

8:00-10:00 Регистрация участников соревнований11:30 -11:45 Брифинг

12:00 – 15.00 Тренировочные заезд, DRIFT – TAXI

15:00 – 15:30 Парад участников, шоу – программа 15:30 – 18:00 Финальные заезды

18.00-18.30 Награждение победителей

*Возможны изменения в тайминге

Вход для зрителей бесплатный, передает пресс-служба облправительства.