В Самаре продолжают искать должников

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В Красноглинском районе проводится адресная работа по посещению должников. Правоохранители посещают граждан по месту их проживания. Суммы неоплаченных штрафов варьируются от 500 до 12 000 рублей. Проверка адресов проводится полицейскими и судебными приставами-исполнителями в разное время суток.Так, установлен правонарушитель, который не оплатил штраф и покинул Самарскую область. Жителю областного центра 1993 года рождения, нарушившему федеральный закон о запрете курения табака, назначили штраф. В установленный законом срок мужчина не выполнил требование об оплате. Правоохранители опросили знакомых неплательщика и выяснили, что он уехал в Краснодарский край. Теперь мужчине грозит наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Сотрудники самарской полиции призывают граждан вовремя оплачивать административные штрафы. В каждом районе областного центра на постоянной основе проводится работа по выявлению злостных неплательщиков и привлечению их к ответственности.Сотрудники полиции напоминают: неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает облМВД.

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