В Самаре продолжатся праздничные мероприятия, посвященные Дню города

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В полдень в Струковском саду стартует молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару», который был организован совместно с Самарским движением КВН.В парке до 17.00 будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. Здесь пройдет турнир по скейтбордингу. В программу вошли соревнования по различным дисциплинам для трёх возрастных групп. Дисциплины включают в себя состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jamsession, игру «Gameof SKATE». Звуковое сопровождение турнира представлено профессиональными диджеями. Участие в соревновании примут спортсмены всех возрастных категорий.Практически весь день – с 12.00 до 17.00 – в Струковском будет работать площадка «Нормы ГТО» спортивное соревнования, которые включают в себя тестирование на сдачу норм ГТО. Проверить свою физическую форму и соответствие нормативам самарцы смогут под руководством опытных инструкторов.В Летнем театре выступят детские творческие коллективы, студенческие творческие коллективы, участники и лауреаты фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна».В 16.00 в Струковском саду стартует КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам свои лучшие номера и поиграют в «разминку» с жителями города.Ведущие – Леонид Копичай и Илья Алексеев – абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН «СОК».С 11.00 утра и до самого вечера (18.00) на набережной реки Волги работают концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города Самары, с участием организаций-партнеров. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ подготовили различные сюрпризы и развлечения для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной организована спартакиада детских дворовых команд.Кроме того, в полдень в День города в знак уважения и благодарности самарцы возложат цветы к памятнику воеводе князю Григорию Засекину, который основал Самарскую крепость в далеком 1886 году.Вечером, в 20.00, горожан ждет кульминация праздника – грандиозный концерт на площади Куйбышева.Напомним также, что в честь дня города самарские музеи 8 сентября будут работать бесплатно.