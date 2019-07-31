В Самаре продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе фотографии "Самарский взгляд"

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В Самаре продолжается прием заявок на участие в X юбилейном городском открытом конкурсе фотографии «Самарский взгляд». Цель конкурса является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.Конкурс фотографии «Самарский взгляд» ежегодно привлекает фотографов со всей России и из-за рубежа. Уровень конкуренции и качество работ участников очень высокий.Председатель жюри конкурса Владимир Вяткин - фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения.Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:— «События»— «Настроение города»— «Люди и повседневная жизнь»— «Природа»— «Другая реальность»— «Коммерческая фотография»— «Спорт»Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются две главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».В рамках конкурса также будут вручены специальные призы от Администрации города в номинации «Моя Самара» - за одиночную фотографию или серию фотографий, иллюстрирующих жизнь Самары (архитектура, городской пейзаж, люди и др.).Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету участника, отправить ее и фотографии в электронном виде на электронную почту samar-vz-2018-19@mail.ru, либо предоставить на CD/DVD диске или флеш-карте по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179, Самарская областная организация Союза журналистов России (время работы: пн.-чт.: 10:00-17:30; пт.: 10:00-17:00). Срок подачи заявок – до 5 августа, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации