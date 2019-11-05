В Самаре продолжается прием заявок для участия в конкурсе грантов на создание собственного бизнеса
5 ноября 2019 15:32
102
Грантополучателями могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющие свою деятельность в сфере туризма, признанные победителями конкурса по результатам их рейтингования.
Сумма гранта - до 350 000 рублей на безвозмездной основе.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2019 года предоставить в адрес конкурсной комиссии, находящейся по адресу: 443020, г.Самара, ул. Галактионовская, 25 следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе на получение Гранта за счет средств бюджета городского округа Самара;
- справку о предпринимательской деятельности;
- копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- отчет о фактически понесенных расходах на создание собственного бизнеса, с приложением копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы.
С критериями рейтингования, полным списком необходимых документов и другими положениями конкурса можно ознакомиться здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 ноября 2019 17:23
В регионе действует 29 различных выплат для семей, имеющих детей. Социум
66
5 ноября 2019 17:16
Экспозиция будет представлена зрителям на протяжении ноября. Социум
83
5 ноября 2019 16:58
В этом году за престижную награду и статуэтки боролись 42 радиостанции из 35 городов страны и дальнего зарубежья, в том числе «Русское радио Америка» из... Социум
71
Здравоохранение
5 ноября 2019 15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом. Здравоохранение
104
5 ноября 2019 13:45
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
127
4 ноября 2019 12:48
.Перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления Здравоохранение
592
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14722
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14598
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14576
Туризм
2 ноября 2019 18:06
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
491
2 ноября 2019 18:06
Откроют ли Египет этой зимой? Сколько сейчас стоит отдых на Красном море в Иордании и Израиле? Лучшие предложения туроператоров. Туризм
540
30 октября 2019 19:47
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?». Туризм
69
Образование
5 ноября 2019 18:04
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла. Образование
20
5 ноября 2019 17:36
Открывают череду концертов студенты Самарского государственного аграрного университета. Образование
58
5 ноября 2019 13:25
Повышение квалификации прошли 27 представителей инновационной экосистемы региона. Образование
154
Культура
5 ноября 2019 17:56
Посвященные 100-летию образования Чувашской автономной области. Культура
43
3 ноября 2019 14:42
Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. Культура
478
1 ноября 2019 19:18
«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти. Культура
369
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15359
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
45
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
90
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
286
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
505
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
367
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
251
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
330
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
481
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
577
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
308
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1377
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1980
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1356
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1647
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1834
Мероприятия