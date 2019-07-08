В Самаре продолжается подготовка объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период

146

О подготовке к зиме доложили главе Самарына еженедельном рабочем совещании в Администрации города. По информации руководителя Департамента городского хозяйства и экологии, все подготовительные работы идут в соответствии с утверждённым графиком.В 2019 году запланирована перекладка 7,5 тысяч погонных метров теплосетей, работы выполнены почти на 50%. Сейчас ремонтируются 15 участков, работы на объектах должны завершиться до середины июля. К работе в зимний период уже готовы и 50% городских котельных.Специалисты сетевых компаний проводят диагностику состояния высоковольтных линий электропередачи, в настоящее время 53% электросетей уже проверены.Плановый ремонт кровель многоквартирных жилых домов завершится до конца августа, за это время отремонтируют 449 крыш. Сейчас в соответствии с графиком выполнен ремонт 177 кровельных покрытий домов. В многоквартирных домах также проверяют системы отопления.«Убедительно прошу не расслабляться. Особое внимание хочу акцентировать на качественном и своевременном ремонте кровель, поскольку этот вопрос особенно волнует многих жителей. Контроль за проведением работ не ослаблять, главам районных администраций необходимо активнее общаться с управляющими компаниями. В начале сентября все объекты должны быть проверены и подготовлены к работе в осенне-зимний период», - подвела итог Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации