В Самаре продолжается Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

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26 октября в 12:00 в Самарской государственной филармонии в рамках VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (6+) концертные программы представят муниципальный район Ставропольский - «Чемодан чепухи», муниципальный район Пестравский - «Мы здесь живем и обретаем счастье», муниципальный район Хворостянский - «Вся жизнь - праздник». Общее количество участников составит более 400 человек.Следующий концерт Фестиваля пройдет 28 октября в 12:00 в Самарском академическом театре оперы и балета.Фестиваль продлится до 2 декабря 2019 года (включительно).Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, а также является участником национального проекта «Культура», передает пресс-служба облправительства.