В Самаре продают грунт с места посадки НЛО

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В социальных сетях жители Самарской области с юмором обсуждают возможность приобретения редкого товара. На одном из сайтов по продажам появилось объявление, согласно которому в Самаре можно купить грунт с места посадки НЛО.

Стоит "предмет с аномалии" 25 000 рублей за банку. Сообщается, что земля собрана с места посадки инопланетян в городском парке города Воронеж 27 сентября 1989 года.

"Кому может понадобиться такой грунт?" - задаются вопросом пользователи социальных сетей. Может быть, никому. А может, и найдется собиратель мифов и легенд, которому придется по душе этот товар.

Напомним, по слухам, в Жигулевских горах неоднократно видели НЛО, вертикальные световые столбы, локальные дожди в кругах диаметром не более десяти метров. Специалисты по аномальным явлениям говорят, что эта территория — локализованная сильнейшая геопатогенная аномальная зона. Так что, в Воронеж ехать за грунтом "из-под НЛО" не обязательно. Набрать его можно и под Самарой, пишет ГТРК Самара.